توريد 55 ألف طن قمح لصوامع التموين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن المهندس محمود القلش المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين بالإسكندرية، إجمالي كميات القمح المحلي الواردة إلى صوامع الإسكندرية، والتى بلغت 55 ألف و378 طن، منذ بداية موسم الحصاد بالمحافظة حتى اليوم الاثنين.

وقال إن غرفة عمليات المديرية المنوطة بتوريد الأقماح المحلية تتابع عمليات التوريد من خلال أعمال لجان الاستلام والكميات الواردة لأماكن استلام الأقماح في الصوامع والبناكر والتي تٌنقل من خلال الموردين والتجار والمزارعين.

وأضاف "القلش" أن مديرية التموين برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة جهزت 4 أماكن بالإسكندرية لاستقبال القمح تضم صومعتين وبنكرين، بإجمالي سعة تخزينية 121 ألف و580 طن إلى جانب توافر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المحددة.

وأوضح أن مديرية التموين بالإسكندرية شكلت 4 لجان لاستقبال الأقماح بالسعة التخزينية المشار إليها مكونة من 6 أعضاء يمثلون "مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مديرية الزراعة، الجهة المسوقة "أمين العهدة"، الجمعية القبانية، والبورصة السلعية".