العميد خطار تفقد عمليات البحث عن المفقودين مقابل شاطئ جبيل

تفقد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار عمليات البحث المستمرة لليوم الثاني على التوالي في محاولة للعثور على المراهقين اللذين كانا قد فقدا منذ عصر أمس اثناء ممارسة رياضة السباحة مقابل شاطئ جبيل، حيث سجلت عدة حالات غرق بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة التيار المائي.

وكان عناصر وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني والمراكز البرية المجاورة، بالإشتراك مع مغاوير البحر والقوات الجوية في الجيش اللبناني، وبمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ،قد باشروا عمليات البحث والمسح الميداني الشامل منذ لحظة ورود البلاغ الى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني وحتى الساعة، واستعانوا بمسيرة Drone وزورق الإنقاذ البحري في محاولة للعثور على المواطنيين اللذين لا يزالا مجولي المصير.

وقد أعطى العميد خطّار توجيهاته للعناصر لجهة ضرورة مواصلة عمليات البحث على طول الشاطئ واستكمال المسح الشامل، برا وبحرا وجوا، الى أن يتم العثور على المفقودين.

كما شدد المدير العام على المواطنين والمقيمين لجهة ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر عند ارتياد الشاطئ، او عند التواجد على ضفاف الانهر والبحيرات، وتجنب أي نشاط في هذه الأجواء المناخية البالغة الخطورة، والتقيّد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والاتصال على رقم الطوارئ ١٢٥ للتبليغ عن اي طارئ وعدم التسرع من قبل بعض المندفعين لإنقاذ من هم بخطر داهم ما قد يعرضهم لخطر الغرق أيضا نظرا لعدم توفر الخبرة اللازمة لديهم للتدخل في حالات مماثلة.