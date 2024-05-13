الحكومة الكويتية تبصر النور بعد يومين من حلّ البرلمان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أبصرت الحكومة الكويتية الجديدة النور بعد يومين من حل مجلس الأمة (البرلمان).

واحتفظ معظم الوزراء السابقين بحقائبهم، على غرار الداخلية، والدفاع، والنفط، والخارجية، والمالية، بعد صدور مرسوم أميري، أمس (الأحد)، بتشكيل وزاري جديد برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.

وجاء التشكيل الذي يضم 13 وزيراً في أعقاب إصدار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمراً أميرياً بحلّ مجلس الأمة، ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، على أن تؤول للأمير ومجلس الوزراء صلاحيات مجلس الأمة، يوم الجمعة الماضي.

وضم التشكيل الوزاري، فهد اليوسف نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية، وشريدة المعوشرجي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعماد العتيقي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.

كما ضمت الحكومة الجديدة عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة، وأحمد العوضي وزيراً للصحة، وأنور المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعادل العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

وشمل التعيين: عبد الله اليحيا وزيراً للخارجية، ونورة المشعان وزيرة للأشغال العامة ووزيرة للبلدية، ومحمد الوسمي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعمر سعود العمر وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات، ومحمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، وأمثال الحويلة وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة دولة لشؤون الشباب.