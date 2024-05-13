استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

استشهد خمسة فلسطينيين اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول خمسة شهداء إلى المستشفى الأهلي العربي، بعد أن قصفت طائرات الاحتلال أحد المنازل في حي الدرج جنوب مدينة غزة.

في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقد قطع الاحتلال جميع الاتصالات عن المخيم، في ظل المجازر المتواصلة بحق الأهالي مع استمرار دبابات الاحتلال الإسرائيلي في التوغل في عمق المخيم.