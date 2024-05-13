الجيش الروسي يبدأ تطويق فولشانسك في مقاطعة خاركوف

ياسر رشاد - القاهرة - قال نائب المجلس الإقليمي المحلي الأوكراني، ألكسندر سكوريك، إن القوات الروسية بدأت تحاصر فولشانسك في مقاطعة خاركوف.

وأضاف سكوريك لقناة "إسبرسو" الأوكرانية: "وفقًا للمعلومات الواردة من فولشانسك، بدأت القوات الروسية محاصرة المدينة من جانب واحد، وتدور معارك موضعية معقدة للغاية، وتدافع قوات الدفاع الأوكرانية تحت نيران كثيفة من قبل الجيش الروسي".

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" اليوم الاثنين، أن الجيش الأوكراني، وسط تقدم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف، يحرك قوات إضافية لتحقيق استقرار الوضع على خط المواجهة الشمالي الشرقي.

ويوم أمس الأحد، وصف فلاديمير زيلينسكي وضع القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة، وخاصة في فولشانسك، بأنه صعب للغاية، واعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن الوضع العملياتي في هذا الاتجاه صعب، مشيرة إلى "النجاح التكتيكي" للقوات الروسية.

ويتقدم الجيش الروسي بنشاط في مقاطعة خاركوف منذ عدة أيام، وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن مجموعة القوات الشمالية حررت بلدات جاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

الدوما الروسي يوافق على تعيينات جديدة لنواب رئيس الوزراء

وافق الدوما (مجلس النواب) الروسي، اليوم الاثنين، على اعتماد تعيينات جديدة لنواب رئيس حكومة روسيا الاتحادية بعد التصويت عليها.

وفي الجلسة العامة، اعتمد مجلس الدوما مشروع قرار بالموافقة على تعيين تاتيانا غوليكوفا نائبة لرئيس وزراء الحكومة الروسية للشؤون الاجتماعية.

وجاء في نص مشروع القرار: "1. الموافقة على تعيين تاتيانا ألكسييفنا غوليكوفا، نائبة لرئيس حكومة روسيا الاتحادية، 2. إرسال هذا القرار إلى رئيس روسيا الاتحادية ورئيس حكومة روسيا الاتحادية، 3. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخه".

كما جاء في نص مشروع القرار: "الموافقة على تعيين دميتري يوريفيتش غريغورينكو، نائبًا لرئيس حكومة روسيا الاتحادية - رئيسًا للجهاز الحكومي في روسيا الاتحادية"، "وعلى تعيين ألكسندر نوفاك نائباً لرئيس وزراء روسيا الاتحادية، وصوًت لصالح القرار 378 نائبا، وامتنع 57 عن التصويت".

ووافق مجلس الدوما على ترشيح القائم بأعمال وزير الزراعة دميتري باتروشيف، لمنصب نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية. وصوّت لصالحه 433 نائبا.

و اعتمد مجلس الدوما مشروع قرار بشأن الموافقة على أليكسي أوفتشوك نائبا لرئيس وزراء روسيا الاتحادية.

وجاء في نص مشروع القرار: "الموافقة على تعيين أليكسي لوغفينوفيتش أوفرتشوك، نائبًا لرئيس حكومة روسيا الاتحادية. 2. إرسال هذا القرار إلى رئيس روسيا الاتحادية، رئيس حكومة روسيا الاتحادية. 3. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخه".

واعتمد مجلس الدوما مشروع قرار بالموافقة على تعيين يوري تروتنيف، نائبًا لرئيس وزراء روسيا الاتحادية - الممثل المفوض لرئيس روسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية. وصوّت 376 نائبا لصالح الموافقة على ترشيح تروتنيف، وامتنع 58 نائبا عن التصويت، وصوّت 0 ضد الموافقة، بحسب نتائج التصويت.

وجاء في مشروع القرار: "1. الموافقة على تعيين يوري بتروفيتش تروتنيف، نائبًا لرئيس حكومة روسيا الاتحادية - الممثل المفوض لرئيس روسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية. 2. إرسال هذا القرار إلى رئيس روسيا الاتحادية ورئيس حكومة روسيا الاتحادية. 3. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ اعتماده".