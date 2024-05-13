نائب المستشار الألماني يدعو لزيادة الدعم لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب روبرت هابيك نائب المستشار الألماني، اليوم الاثنين، عن اعتقاده بأن من الضروري تعزيز الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا في أزمتها الحالية.

وخلال الكلمة التي ألقاها أمام الأكاديمية الاتحادية لسياسة الأمن، قال هابيك:" لم نفعل ما يكفي (لدعم أوكرانيا)"، لكنه أشار مع ذلك إلى أن ألمانيا تحديدا قدمت الكثير من الدعم لأوكرانيا في العامين الماضيين منذ بدء الأزمة الحالية.

في الوقت نفسه، رأى هابيك، المنتمي إلى حزب الخضر والذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ، أنه يجب تقييم ما يتم تقديمه لأوكرانيا قياسا إلى الواقع القائم على الجبهة هناك.

روبرت هابيك نائب المستشار الألماني

ولفت نائب المستشار الألماني إلى ما تعانيه أوكرانيا من نقص في الذخيرة والعتاد الحربي، ورأى أنه يتعين على ألمانيا أن تواصل توريد مساعدات إلى أوكرانيا حتى من مخزوناتها الذاتية.

وقال هابيك إن هناك دولا أخرى تستطيع أن تفعل المزيد. وتدور معارك عنيفة في شمال شرق أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إن الوضع "شديد الصعوبة".

تعد ألمانيا ثاني أكبر دولة داعمة اقتصاديا وعسكريا لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. كان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد صرح في شهر مارس الماضي أن قيمة الدعم لأوكرانيا ستصل في هذا العام إلى 7 مليار يورو.