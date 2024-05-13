‏الكويت.. ضبط أحد أفراد الأسرة الحاكمة لزراعته الماريجوانا

وأصدرت الداخلية الكويتية بياناً أكدت خلاله العثور على 270 شتلة من «الماريجوانا» و5130 كيلوجراماً «ماريجوانا» جاهزة للاستخدام و4150 حبة من «الكبتاجون».
وأضاف البيان العثور كذلك على 620 سيجارة من مخدر «الماريجوانا»، و50 جراماً من مادة الحشيش المخدرة، و21 جرام «كوكايين» و6 علب زيت «الماريجوانا»، و27 جراماً من الفطر المخدر، و2 سيجارة إلكترونية من مادة «الماريجوانا»، و3 قطع من حلويات «الماريجوانا» و10 زجاجات كحول.
وقال بيان الوزارة إنه يجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة المتهمين والمضبوطات الى نيابة المخدرات، حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية استمرار جهودها الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، حيث لا أحد فوق القانون.
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