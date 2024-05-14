شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: تغيير وزير الدفاع الروسي يظهر يأس بوتين من حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

البرلمان الروسى

الدمام - شريف احمد - قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل يوم الاثنين، إن تغيير وزير الدفاع الروسي يُعد مؤشرًا آخر على يأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مواصلة غزوه لأوكرانيا.واختار بوتين خبيرًا اقتصاديا مدنيًا لمنصب وزير الدفاع في خطوة مفاجئة يوم الأحد، في محاولة لتهيئة روسيا لحرب اقتصادية من خلال محاولة الاستفادة بشكل أفضل من ميزانية الدفاع، وتسخير المزيد من الابتكار لتحقيق النصر في أوكرانيا.

وفي وقت سابق نقلت تاس عن مجلس الاتحاد التابع للبرلمان الروسى القول إن خليفة شويجو سيكون نائب رئيس الوزراء السابق أندريه بيلوسوف.

وتلقى مجلس الاتحاد مقترحات بوتين بشأن تشكيل الحكومة الروسية الجديدة، ولم يعلن عن سبب رسمي للتغيير الذي طال أعضاء في الحكومة.