الأمم المتحدة: مقتل أحد أفراد أجهزة الأمن في هجوم استهدف سيارته

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن أحد أفراد أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة قُتل في هجوم استهدف سيارته في رفح الاثنين.

وأوضح فرحان حق أنه أول موظف دولي تابع للمنظمة يُقتل في غزة منذ اندلاع الحرب.

وقال إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش شعر "بحزن عميق عندما علم بوفاة أحد أعضاء إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن وإصابة آخر نتيجة قصف تعرضت له مركبتهما التابعة للأمم المتحدة، أثناء توجههما إلى المستشفى الأوروبي في رفح هذا الصباح".

وأضاف "هذه الضحية الدولية الأولى" للأمم المتحدة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، مذكرا بمقتل نحو 190 موظفا فلسطينيا في الأمم المتحدة، معظمهم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأشار إلى أن الأمين العام "يدين جميع الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة ويدعو إلى إجراء تحقيق كامل".

ولم يعط حق أي تفاصيل عن الحادث وامتنع عن تحديد جنسيتي الموظف المتوفى والآخر المصاب.

وقال "ليس لدي كل التفاصيل" لكن "أعتقد أن الموكب كان يتحرك عندما أُصيبت المركبة"، موضحًا أن جميع المركبات كانت معروفة على أنها تابعة للأمم المتحدة.

وتضمن إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن أمن وكالات المنظمة وبرامجها في أكثر من 130 دولة.

اعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن حزنه الشديد بعد مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة وإصابة آخر جراء قصف سيارتهما في مدينة رفح الفلسطينية.

وقال إن "أكثر من 190 موظفا تابعا للأمم المتحدة قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة"، مؤكدا "ضرورة حماية العاملين بالمجال الإنساني".

كما طالب أنتونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل وحركة حماس ببذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وفثقًا لنبأ عاجل نقلته "القاهرة الإخبارية".

السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فى تصريحات صحفية سابقة ، إن الوقت قد حان لوقف ما وصفها بدوامة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان إن "الأمين العام يكرر أن الوقت حان لوقف دوامة الأعمال الانتقامية الخطيرة في الشرق الأوسط". وكان غوتيريش قد حذر الخميس من خطر "نزاع إقليمي شامل".

وترددت أصداء انفجارات في مدينة إيرانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن طهران شككت في الواقعة وأشارت إلى أنها لا تعتزم الانتقام، وهو رد يهدف فيما يبدو إلى تجنب حرب على مستوى المنطقة.