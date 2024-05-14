محمد بن زايد يبحث التعاون مع وزير الدفاع الإندونيسي ويمنحه «وسام زايد»

ياسر رشاد - القاهرة - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مساء امس الإثنين، مع فرابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي الرئيس المنتخب، تطوير آفاق التعاون بما يخدم التنمية والازدهار في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفرابوو سوبيانتو، في قصر الشاطئ في أبوظبي، خلال زيارته لدولة الإمارات.

ونقل سوبيانتو إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا، وتمنياته لدولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار فيما حمله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أطيب أمنياته للرئيس الإندونيسي وشعبه الصديق بمزيد من الرخاء والتطور.

وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تهنئته لفرابوو سوبيانتو بفوزه في الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا، متمنياً له التوفيق في قيادة بلده خلال المرحلة المقبلة وتحقيق تطلعات شعبه والانطلاق من العلاقات الإستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وإندونيسيا لتطوير آفاق التعاون بما يخدم تنمية وازدهار البلدين.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الدفاع الإندونيسي العلاقات الثنائية خاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين، بجانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومنح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، فرابوو سوبيانتو «وسام زايد» تقديراً للجهود المخلصة التي بذلها ودوره في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإندونيسيا.

من جانبه، أعرب فرابوو سوبيانتو عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعن اعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية، وهو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التطور والنماء الذي يلبي طموحاتهما.

الإمارات ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح عضوية دولة فلسطين

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة لصالح قبول منح دولة فلسطين العضوية الكاملة، معتبرة أن التصويت يعد خطوة تاريخية على طريق السلام وتحقيق حل الدولتين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها أن دولة الإمارات - التي قدمت مشروع القرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة بصفتها رئيسة المجموعة العربية لشهر مايو - ثابتة في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات طالبت دوماً المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام و حل الدولتين.

وكانت، الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت، الجمعة، بغالبية كبرى تأييداً لطلب عضوية فلسطين بالمنظمة الأممية، وذلك في قرار يحمل طابعاً رمزياً بسبب الفيتو" الأميركي بمجلس الأمن.

وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقاً إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.