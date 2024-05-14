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زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تشيلي

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واس - سانتياجو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، إقليم "أتاكاما" في تشيلي.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيانها، أن مركز الزلزال كان على بعد 91 كيلومتراً من مدينة "فالينار" الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.
ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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