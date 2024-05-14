بري يلتقي وزيرة خارجية كندا في عين التينة

يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الاثناء في عين التينة ، وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي والوفد المرافق .
هذا وبدأت جولي صباح اليوم زيارة للبنان تستمر حتى يوم غد. واستقبلتها في المطار، سفيرة كندا ستيفاني ماكولم ومدير المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين أسامة خشاب وعدد من أركان السفارة.
تأتي زيارتها ضمن جولة في المنطقة تشمل تركيا واليونان، ولبذل الجهود من أجل العمل على استقرار الأوضاع في لبنان اذ ان لكندا جالية كبيرة فيه، كما أن هناك جالية لبنانية كبيرة في كندا.
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