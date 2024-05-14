"إسرائيل هيوم": حريق في مستودع داخل قاعدة تل هشومير شمالي تل أبيب

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، عن حريق في مستودع داخل قاعدة تل هشومير شمالي تل أبيب، وطواقم الدفاع المدني تعمل على إخماده. هذا، ولم تتضح أسباب الحريق بعد. ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

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