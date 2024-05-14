مصدر مصري يرد على تصريحات وزير خارجية إسرائيل بشأن معبر رفح



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أنه لا صحة لما صرح به وزير خارجية إسرائيل عن مسؤولية مصر عن غلق معبر رفح.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر تشديده على أن "غلق المعبر بسبب التصعيد غير المبرر الذي تقوم به إسرائيل بمدينة رفح الفلسطينية".

وأوضح أن مصر أبلغت إسرائيل بخطورة استمرارها في منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ورفعت قوات الاحتلال الثلاثاء الماضي، العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد أن اقتحمت الدبابات الإسرائيلية مرافقه، ما أدى لتوقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة الذي يعاني بالأساس من أزمة إنسانية فادحة منذ اندلاع الحرب.