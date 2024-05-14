حماس: لن يرى الأسرى النور حتى يلتزم الاحتلال بشروط المقاومة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري، إنه لا معنى لعقد أي اتفاق مع إسرائيل ما لم تلتزم الأخيرة بوقف إطلاق النار على قطاع غزة، مشددا على أن "أسرى الاحتلال لن يروا النور حتى يلتزم بشروط المقاومة".

وأكد أبو زهري، أن على الاحتلال أن يلتزم "بشروط المقاومة، وفي ذروتها وقف العدوان، ودفع الاستحقاقات، التي من بينها بالتأكيد الأسرى الذين نطالب بالإفراج عنهم، وبالمعايير التي نحددها"، مشيرا إلى أن الاحتلال هو الذي يعطّل ويعرقل التوصل لاتفاق.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استنكرت تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال فيها إن واشنطن "لا تعتقد أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية".

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة، إن تلك "التصريحات متوقعة ممن أصيبوا بعمى البصر والبصيرة، وهم شركاء شراكة كاملة مع الاحتلال في تنفيذ المجازر وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزّل في غزة على مدار أكثر من 7 أشهر، ويدعمون النازيين الجدد بكل أنواع الأسلحة والعتاد العسكري".

وتابع الرشق أن مستشار الأمن القومي الأمريكي "يستخف بعقول العالم بقوله العالم يجب أن يدعو حماس للعودة إلى الطاولة والموافقة على الاتفاق".