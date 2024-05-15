حزب الله: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في هجوم بمسيّرات

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن تنظيم حزب الله اللبناني اليوم الاثنين 13 مايو 2024 ، أنه قتل وأصاب جنودا إسرائيليين في هجوم بطائرات مسيّرة، فيما أفاد إعلام عبري بانفجار مسيّرتين شمالي إسرائيل دون إصابات.

وقال حزب الله في بيان صحفي، إن عناصره شنوا صباح الاثنين "هجوما جويا ‏بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على خيم استقرار ومنامة ضباط وجنود العدو".

وأوضح أنهم كانوا "في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب (مستوطنة) بيت هلل، وأصابت (المسيرات) أهدافها ‏بشكل مباشر، ‏وأوقعت ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح".‏

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت هيئة البث العبرية ، والقناة "12" أن مسيرتين مفخختين أُطلقتا من لبنان "وانفجرتا بالقرب من بيت هلل، دون تفعيل صفارات الإنذار، ودون التسبب في إصابات".

وحتى الساعة 09: 20 "ت.غ"، لم تتوفر إفادة من الجيش الإسرائيلي.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ لبنانية في الجنوب.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا، خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في لبنان.

المصدر : وكالات