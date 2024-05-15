شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جزر قبالة سواحل نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، جزر "كرماديك" قبالة سواحل نيوزيلندا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على عمق 55.6 كيلومتراً، مشيرةً إلى أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

