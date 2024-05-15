الأمم المتحدة: المنظمة الدولية فتحت تحقيقا في غارة قتلت أول موظف دولي

اشار متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الى إن "المنظمة الدولية فتحت تحقيقا في غارة غير محددة يوم الاثنين على سيارة تابعة لها في رفح في غزة قتلت أول موظف دولي منذ بدء الحرب".

وموظف الأمم المتحدة ويبهاف أنيل كالي، وهو ضابط متقاعد من الجيش الهندي، عمل في إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن وكان في طريقه للمستشفى الأوروبي في رفح مع زميلة أصيبت أيضا عندما استهدفت ضربة السيارة.

واوضحت المنظمة الدولية، "إن الموظفة المصابة أردنية".

وبعد مقتل كالي يوم الاثنين، كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "المناشدة العاجلة لوقف إطلاق نار إنساني فوري ولإطلاق سراح جميع الرهائن". واكد "إن صراع غزة مستمر في حصد الكثير من الأرواح ليس من المدنيين فحسب بل أيضا من العاملين في مجال الإغاثة".