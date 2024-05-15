شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزر في جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، جزر "تونغا" الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 71 كيلومتراً شرقي "نيافو"، وعلى عمق 138.3 كيلومتراً.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.