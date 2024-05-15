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زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزر في جنوب المحيط الهادئ

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واس - نوكو ألوفا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزر في جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، جزر "تونغا" الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 71 كيلومتراً شرقي "نيافو"، وعلى عمق 138.3 كيلومتراً.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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