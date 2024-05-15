الجنح تقضي بالحبس سنة للمتهم بدهس طبيبة التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عاقبت محكمة جنح القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، المتهم المتسبب في وفاة تسنيم بسطاوي، المعروفة إعلاميًا بطبيبة التجمع بالحبس سنة مع الشغل.

كانت النيابة العامة أحالت متهما بدهس الطالبة في كلية الطب البيطري تسنيم عزت البسطاوي، بسيارته، إلى محكمة الجنح.

وجاء في أوراق النيابة أن المتهم اعترف أنه خلال سيره بالسيارة، فوجئ بفتاة تعبر الطريق مسرعة، وحاول مفاداتها ولم يتمكن، ما تسبب في اصطدامه بها وإصابتها، ما دفعه إلى التوقف والاتصال بالإسعاف وتم نقلها للمستشفى.

وبمعاينة السيارة، تبين وجود تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الأمامي و"الإكصدام" والمرآه بالجانب الأيمن، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن و"الكبوت".

وتوفيت الطالبة بعد أيام في المستشفى متأثرة بإصابتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.