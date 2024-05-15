محلية النواب تناقش موازنة هيئة النقل العام بالفاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:



شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2024/ 2025.



بلغت جملة الموازنة المقدرة للهيئة عن العام المالي الجديد 2024/2025، 6 مليار و185 مليون جنيه، متضمنة جملة الاستخدامات الرأسمالية المقدرة بمبلغ 2 مليار و443 مليون جنيه.



وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليار و742 مليون جنيه، تشمل 2 مليار و265 مليون جنيه للأجور، و881 مليون جنيه مصروفات، و580 مليون خامات ومواد ووقود وقطع غيار، و14 مليون و200 ألف جنيه أعباء وخسائر.



وبلغت الإيرادات المقدرة في العام المالي الجديد 2024/ 2025، بلغت جملة إيرادات النشاط مليار و106 مليون، ومليار و881 مليون جنيه منح وإعانات، و10 ملايين جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و397 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، وبلغت جملة الإيرادات المقدرة 3 مليار و394 مليون جنيه.

