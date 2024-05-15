عدد الفلسطينيين منذ نكبة 1948 تضاعف 10 مرات

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عن تضاعف عدد الفلسطينيين منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، إلى عشر مرات، موزعين على الداخل الفلسطيني ومخيمات الشتات.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير له بمناسبة الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية التي تصادف اليوم الأربعاء، إلى أن عدد الفلسطينيين في الداخل والخارج بلغ 14،63 مليون نسمة مع نهاية عام 2023، يعيش منهم أكثر من ستة ملايين نسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل فلسطين المحتلة عام 1948، ويتوزع بقية الفلسطينيين على مخيمات اللجوء في الأردن ولبنان وسوريا، وبقية دول العالم.