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السيسي يلتقي ملك البحرين على هامش القمة العربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك على هامش استضافة المنامة أعمال الدورة الـ33 للقمة العربية.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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