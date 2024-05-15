وضاح الصادق: المسؤول الأول عن كل ما يحصل هو مجلس النواب وهبة المليار يورو ليست هي الأزمة

أشار النائب وضاح الصادق، الى أننا "نمر بظروف صعبة وهناك خلايا نائمة في لبنان تهدد الأمن ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بعد إبلاغ الجهات المعنية بتهديد أمني ومراقبة منزلي"، لافتاً الى أن "المعارضة لا تملك القرار وأحترم قرار الشعب اللبناني الذي اختار نفس الأكثرية السابقة التي سرقته والمعارضة قدمت توصيَتَين في البرلمان".

ورأى الصادق، في حديث عبر الـ"LBCI"، أن "مُضحك ما حصل اليوم في مجلس النواب فتم تقديم توصيَتَين في آخر دقيقتَين من الجلسة من دون إعطاء أي وقت للنواب لمطالعة الأوراق، وهناك بنود مخالفة للقانون والدستور في التوصية التي أقرت في مجلس النواب اليوم ولم يحصل تصويت".

واعتبر أن "المسؤول الأول عن كل ما يحصل اليوم في البلد هو مجلس النواب الذي تخلى عن دوره كاملًا، وهبة المليار يورو ليست هي الأزمة اليوم فالحكومة فقدت الثقة"، مضيفاً "الهبة الاوروبية يجب أن تُصرف في المكان الصحيح والنازحون ودعم لبنان أمران مختلفان فالاموال يجب ان تصرف بشكل واضح وشفاف".

وأردف "القرارات المصيرية في لبنان بين يدَي الثنائي فهم يتحكمون بقرارات الحكومة ووزارة الخارجية تعمل منذ الـ2011 لمصلحتهما، وهناك حلف ثلاثي استلم البلد منذ العام 2011 لذلك أزمة النزوح السوري تقع على عاتقه".

وذكر أن "هناك انفتاح عربي يحصل تجاه سوريا التي تعمل لمصلحة بلدها ويمكن التحدث مع نظام الأسد لحل أزمة النزوح، وإذا فتحنا البحر سيغادر البعض ويبقى الكثير في لبنان وهكذا تبقى الازمة كما هي فليس هكذا نحلّ أزمة النزوح".

وتابع "الحزب يمنع السوريين من العودة إلى ديارهم بسبب سيطرته على المناطق الحدودية والبحر هو وسيلة للموت بالنسبة للاجئين ولا يجب فتح البحر أمامهم".