شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفاكيا.. رئيس الوزراء في حالة خطيرة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، بجراح تهدد حياته بعد تعرضه لمحاولة اغتيال اليوم بإطلاق النار عليه.

وأفاد المكتب الحكومي في سلوفاكيا في بيان، أن رئيس الوزراء روبرت فيكو (59 عامًا) تعرض لمحاولة اغتيال اليوم أمام مقر اجتماع للحكومة في هاندلوفا، ونُقل إلى مستشفى في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد، ومنها نُقل بطائرة هليكوبتر إلى مدينة بانسكا بيستريتسا لتلقي العلاج العاجل.

