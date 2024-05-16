روسيا تدين الهجوم على رئيس وزراء سلوفاكيا

ياسر رشاد - القاهرة - دانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الهجوم على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، وتمنت له الشفاء العاجل.

وقال زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 1"، يوم الأربعاء: "نحن ندين بحزم الهجوم ونتمنى الشفاء بأسرع ما يمكن لرئيس الوزراء فيتسو".

وتابعت: "نعرفه كصديق لروسيا لا يخاف في هذا الزمن الدرامي والتاريخي، وربما في نقطة الانعطاف هذه في تاريخ البشرية، أن يعبر عن رأيه الذي كثيرا ما يتناقض مع التيار السائد في الغرب الجماعي".

يذكر أن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو نقل إلى المستشفى، وهو بحالة خطيرة، جراء إصابته بطلقات نارية في مدينة هاندلوفا، حيث تعرض للاعتداء يوم الأربعاء.

بوتين: القوات الروسية تحسن مواقعها كل يوم وفي جميع الاتجاهات

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع قادة المناطق العسكرية، بأن القوات الروسية تعمل على تحسين مواقعها كل يوم في جميع الاتجاهات.

وقال الرئيس الروسي خلال الاجتماع مع قادة المناطق العسكرية: "ليس فقط وفقًا لنتائج العام الماضي، صدت جميع الهجمات المضادة للعدو، ولكن بدءًا من هذا العام، تعمل قواتنا باستمرار على تحسين مواقعها في جميع الاتجاهات كل يوم".

ووفقا لبوتين، فإن تعيين أندريه بيلاؤوسوف يرجع إلى حقيقة أن الإنفاق العسكري آخذ في الازدياد.

وفي الوقت نفسه، مع زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن، يجب الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين: تطوير التعليم والرعاية الصحية ودعم المحاربين القدامى وتوفير خدمات التقاعد، حسبما ذكر الرئيس الروسي.

ووفقا لبوتين، فإن تعيين أندريه بيلاؤوسوف يرجع إلى حقيقة أن الإنفاق العسكري آخذ في الازدياد.

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن كافة المهام الموكلة إلى العسكريين يتم إنجازها والعمل يسير وفق الخطة الموضوعة.

وأشار إلى أنه لا يزال أمام القوات الكثير لتفعله، لكن الاستجابة السريعة للأوقات المتغيرة تعطي الثقة في أن المهام سيتم حلها.

القوات الروسية تدمر مستودعًا للوقود وورشة لإنتاج قطع الصواريخ في نيكولايف

صرح منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية قصفت مستودعًا للوقود ومواد التشحيم، وورشة لإنتاج أجزاء الصواريخ وموقف مركبات مدرعة.

وقال ليبيديف لمراسل "سبوتنيك": "حققت الضربات أهدافها في نيكولايف بشكل جيد للغاية، وتم تدمير مستودع للوقود ومواد التشحيم وورشة لإنتاج قطع غيار للصواريخ والطائرات المسيرة وموقف سيارات عسكرية".

وأضاف محاور الوكالة: "تم نقل سبعة وثلاثين جريحاً إلى مصح دوبكي السابق، والذي تم تحويله إلى معسكر للجيش؛ وفيه مشرحة وبرادات للموتى".

وبحسب قوله، فإن عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان، وأن وحدات الإطفاء لا تستعجل الاقتراب لإخماد الحرائق بسبب توالي الانفجارات، وأرفق المحاور حديثه بصور تظهر أعمدة ضخمة من الدخان.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية أسقطت طائرة حربية من طراز "ميغ-29" تابعة لنظام كييف، وضربت أهدافا في 135 منطقة أوكرانية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوى البشرية والمعدات التابعة للكتيبة 58 مشاة آلية، واللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق ستارومايورسكوي، وأوروزاينوي، وفوديانيوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 140 فردًا عسكريًا، ومركبتي مشاة قتالية، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر عيار 152 ملم.

وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى العاملة والمعدات للعدو في 135 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و40 طائرة من دون طيار، وأربعة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم" أمريكية الصنع، و12 صاروخًا أمريكيًا من طراز "أتاكمز" و"توتشكا – يو"، بالإضافة إلى 45 صاروخًا أمريكيًا.