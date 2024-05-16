شكرا لقرائتكم خبر عن أول وجهة خارجية بعد انتخابه.. بوتين يصل الصين في زيارة "دولة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين مساء أمس الأربعاء، في زيارة دولة تستمر يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسًا، بحسب ما أورده موقع قناة "آر تي عربية".

ووفقًا للبروتوكول الدبلوماسي، فإن "زيارة دولة" هي الأعلى مستوى في تدرج الزيارات الخارجية لقادة الدول. أول وجهة خارجية لبوتين وصرح مساعد بوتين للشؤون الدولية يوري أوشاكوف في وقت سابق، بأنه لم يكن من قبيل المصادفة اختيار الصين لتكون أول وجهة خارجية للرئيس بوتين.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ردًا لزيارة مماثلة أجراها الزعيم الصيني شي جين بينج لروسيا العام الماضي.