أمطار غزيرة ورياح.. حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الخميس السادس عشر من مايو 2024 موضحًا أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.

رياح شمالية غربية

وأضاف المركز، أن الرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي و بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وارتفاع الامواج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة البحر

وذكر، حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي في الخليج العربي.

ارتفاع الامواج

وتابع، هناك ارتفاع الامواج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي