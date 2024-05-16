بوتين بدأ مباحثات ثنائية مع شي جينبينغ في الصين

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جينبينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين. وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنّ الرئيسين الروسي والصيني أجريا محادثات وجيزة قبل بداية المباحثات الرسميّة بينهما. وأمس الأربعاء، وصل الرئيس الروسي إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيسًا لروسيا لولاية خامسة.

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