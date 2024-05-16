"النشرة": إصابة جراء غارات إسرائيلية استهدفت البقاع أمس

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع عن إصابة واحدة حالتها بين طفيفة و متوسطة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت البقاع في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

وكان قد نفّذ الطيران الحربي الاسرائيلي عدوانًا جويًا واسعًا مستهدفًا عددًا من أطراف بلدات البقاع الشرقيّ لا سيّما النبي شيت، الطيبة، الخريبة وبريتال بغارات عنيفة سمع دويها في ارجاء محافظتي بعلبك الهرمل.