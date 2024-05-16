محافظ مصرف قطر المركزي يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

التقى محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني أمس، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، على هامش منتدى قطر الاقتصادي المنعقد خلال الفترة من 14-16 مايو 2024م بمدينة الدوحة.

وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون في المجالات المشتركة بين مصرف قطر المركزي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وضمان استمراريته.