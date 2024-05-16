الاحتلال الاسرائيلي يعتدي على المزارعين جنوب بيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على عدد من المزارعين جنوب بيت لحم.

وأفاد المزارع جعفر عاصي (55 عاما)، بأن قوة من جيش الاحتلال هاجمته وعددا من المزارعين خلال عملهم في أرضهم البالغة مساحتها 1500 دونم والمزروعة بأشجار الكرمة في منطقة واد الديار المحاذية لمستعمرة "أفرات" الجاثمة على أراضي بلدة الخضر.

وأضاف، أن الاحتلال هددهم بالاعتقال والاستيلاء على المركبات والمعدات الزراعية إذا عادوا إلى العمل في أرضهم، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتعرضون فيها لاعتداءات جنود الاحتلال خلال موسم العنب هذا العام.

وأشار إلى أن هذه الأراضي تشكل حوالي 80% من أراضي الخضر الزراعية، مؤكدا أن الاحتلال يحاول تفريغ الأراضي من المزارعين، مستغلا انشغال العالم بالعدوان على قطاع غزة.