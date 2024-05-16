وزير إسرائيلي: حكومة نتنياهو ستدير غزة عسكريا بعد الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - قال ميكي زوهار وزير الثقافة الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستدير قطاع غزة في "اليوم التالي" للحرب عسكريا لا مدنيا، وفق ما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن حكم غزة العسكري سيخلق مشكلة لأنه من الصعب إيجاد شخص يديرها مدنيا تحت حكمنا العسكري.

وأشار إلى أنه ليس لدى إسرائيل خيار آخر فبمجرد خروجنا من القطاع ستعزز حماس قوتها العسكرية مرة أخرى.

يأتي ذلك، في وقت يتصاعد الجدل في الحكومة الإسرائيلية بعدما هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرا أن أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما، وأنه يجب اتخاذ قرارات حاسمة وإن كانت صعبة.

بدوره، رد نتنياهو على غالانت قائلا إن السلطة الفلسطينية أو أي كيانات آخرى لن يحكموا قطاع غزة.

وقال نتنياهو "لست على استعداد لاستبدال حمستان بفتحستان.. الشرط الأول لليوم التالي هو القضاء على حماس والقيام بذلك دون أعذار"، وأضاف أنه "طالما أن حماس موجودة لا يمكن لأي أحد أن يدخل غزة لإدارتها مدنيا ولا حتى السلطة الفلسطينية".

"معاريف": اللواء 89 في الجيش الإسرائيلي ينضم للقتال في رفح

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي دفع باللواء الكوماندوز 89 للقتال في رفح جنوب قطاع غزة الليلة الماضية، لينضم إلى اللواء401 ولواء جفعاتي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع اليوم أن يوافق الجيش الإسرائيلي على توسيع العملية في مدينة رفح إلى جانب عدة بدائل، تم تقديمها إلى وزير الدفاع غالانت، من دون أن تحدد ماهية هذه البدائل.

يأتي ذلك، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 5 جنود وإصابة عدد آخر، حالة 3 منهم خطرة، في تفجير مبنى في جباليا، في حادث وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "خطير للغاية".

وكانت الساعات الماضية شهدت معارك ضارية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أدت إلى مقتل 60 فلسطينيا وإصابة 80 آخرين، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الحرب منذ 7 أكتوبر إلى 35233 قتيلا، 79141 مصابا.

"الوطني الفلسطيني" يندد بفشل المُجتمع الدولي

أكد المجلس الوطني الفلسطيني، إن فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، يشجع الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من جرائمه .

وأدان المجلس، في بيان صحفي صادر عن رئاسته اليوم الخميس جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها إعدام ثلاثة شبان في مدينة طولكرم.

وحمّل المجلس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم ومخاطرها، مشددا على أن حكومة اليمين ترتكب المجازر والتطهير العرقي لإطالة أمد بقائها ولإرضاء المتطرفين .

ودعا المجلس، الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين بعيدا عن التهديدات والضغوطات الأمريكية.