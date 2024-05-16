شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 4 شهور.. 145,900 إصابة بالكوليرا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبلاغ في الفترة من يناير الماضي إلى نهاية أبريل 2024 عن 145,900 حالة إصابة بالكوليرا و1666 حالة وفاة، في 24 دولة عبر 5 أقاليم تابعة للمنظمة.

وسجل الإقليم الإفريقي أعلى الأرقام، يليه إقليم شرق البحر المتوسط، ثم الأمريكتان ثم منطقة جنوب شرق آسيا وأوربا، ولم يُبلغ عن أي تفش في غرب المحيط الهادي.

وأشارت المنظمة إلى أن الاستجابة للكوليرا ما زالت تتأثر بالنقص الحاد في اللقاحات الفموية منذ يناير 2023. ارتفاع الطلب على اللقاحات وارتفع الطلب على اللقاحات الفموية إذ طلبت 15 دولة 82 مليون جرعة، أي ما يقرب من ضعف الـ 46 مليون جرعة المنتجة خلال هذه الفترة.

ونفد المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا حتى أوائل شهر مارس، اعتبارًا من 6 مايو الحالي بلغ المخزون 3,2 مليون جرعة، وهو أقل من هدف المخزون العالمي البالغ 5 ملايين جرعة.

وصنفت المنظمة في يناير 2023 عودة ظهور الكوليرا على مستوى العالم، حالة طوارئ من الدرجة الثالثة، وهو أعلى مستوى داخلي لحالات الطوارئ.

واستنادًا إلى عدد حالات التفشي وانتشارها الجغرافي إلى جانب نقص اللقاحات والموارد، أعادت المنظمة تقييم المخاطر على المستوى العالمي باعتبارها مرتفعة للغاية، وأبقت على التنصيف بصفتها حالة طوارئ من الدرجة الثالثة.