يوسف زيدان: لدي خلافات مع إبراهيم عيسى بسبب العلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب والروائي يوسف زيدان، إنه يوجد نقاط خلافية بين أعضاء مؤسسة تكوين، لكن المتفق عليه كبير، وهذا ما يجمعنا، والمؤسسة لم تقترب من التفسير أو علوم الدين.

وأضاف يوسف زيدان، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، لدي خلافات مع إبراهيم عيسى بسبب العلمانية، وهناك خلافات أيضًا مع إسلام البحيري وانزعجت بسبب هجومه على الإمام البخاري وزأحمد ابن حنبل، وقلت ذلك في وقته، ولم يعجبني".

وأكد الكاتب والروائي يوسف زيدان أن مؤسسة تكوين تعرضت لهجوم كبير من انطلاقها، وهي مبادرة ثقافية، وسنتجاهل هذا الهجوم، متابعًا: "أهداف وطريقة عمل تكوين لا يوجد فيها كلمة دين، ومش من أولوياتنا الاقتراب من أي دين.. والدين هو علاقة بين العبد وربه إحنا منعرفهاش".

وأكد "زيدان"، أن تكوين لا تتدخل في الشؤون الدينية، وتركز على تنمية الفكر في مناحي ثقافية بحتة، مشيرًا إلى أنه فوجئ بالحملة الشرسة التي تعرضت لها المؤسسة، والتي يعتبرها جزءًا من محاولات "حراس التناحة" لعرقلة أي تغيير إيجابي.