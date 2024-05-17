الاحتلال الإسرائيلي يفجر السوق المركزي وسط مخيم جباليا شمال غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، السوق المركزي التجاري وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي يضم مئات المحال التجارية، ويعد أكبر سوق تجاري في شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بزرع المتفجرات في سوق جباليا، وفجرت مئات المحال التجارية، بالإضافة إلى تدمير كافة العمارات السكنية والمنازل المحيطة بالسوق، كما جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من المنازل في شارع الهوجا أكبر شوارع مخيم جباليا بعد أن اجتاحت دبابات الاحتلال وسط المخيم، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف، أسفر على مدار الأيام الماضية عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة وفقدان المئات.