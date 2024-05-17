غارات إسرائيلية على العديسة وكفرحمام ودير سريان

أفاد مراسل "المنار"، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت بلدة دير سريان وغارة استهدفت بلدة العديسة". في حين أعلن مراسل "النشرة" في حاصبيا"، أن "الطيران الحربي الاسرائلي يغير على احد المنازل عند أطراف كفرحمام من الجهة الشمالية في العرقوب قضاء حاصبيا ويدمره دون الابلاغ عن إصابات".

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