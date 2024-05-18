الجيش الكوري الشمالي نفذ إطلاق صاروخ باليستي تكتيكي مزود بنظام توجيه جديد

افادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأن "الجيش الكوري الشمالي نفذ في يوم 17 ايار، إطلاق صاروخ باليستي تكتيكي مزود بنظام توجيه جديد".

وشددت الوكالة على أن "هذا الاختبار، أكد دقة وموثوقية هذا النظام الجديد"، موضحة أنه "تم إطلاق الصاروخ في إطار النشاط الدوري لمديرية الصواريخ ومعاهد أبحاث الدفاع التابعة لها، بهدف التطوير النشط لتقنيات الأسلحة".

وأشارت الوكالة إلى أن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حضر هذه الاختبارات".

في وقت سابق، ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن "كوريا الشمالية أطلقت يوم أمس الجمعة صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقي، المعروف أيضا ببحر اليابان".