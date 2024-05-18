ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "التوتّر المشوب بالترقّب والحذر الشّديدَين، لا يزال يخيّم على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من جنوب لبنان، انطلاقًا من سهل المجيدية، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتّى منطقة العرقوب، حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة؛ مع استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة ضدّ المنطقة".
ولفت إلى أنّ "الطّيران التّجسّسي الإسرائيلي واصل طلعاته الاستكشافيّة فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة على علو متوسّط حتّى فجر اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": حذر شديد بالقطاع الشرقي جنوبًا وسط تحليق متواصل للطيران التجسسي الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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