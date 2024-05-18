شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لعمومية "روزاليوسف": سأعمل على استغلال اقتصاديات المؤسسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفي، الدكتور عمر علم الدين، المرشح لعضوية الجمعية العمومية في مؤسسة "روزا اليوسف"، على مقعد الصحفيين، ملامح برنامجه الانتخابي ، تحت شعار "معا نستطيع".

وقال عمر علم الدين، إنه سيعمل على استغلال اقتصاديات المؤسسة، واستكمال حل مشاكل الأرض التي تملكها روزاليوسف، وبها أزمات وذلك بمساعدة الهيئة ومجلس الإدارة، و تقديم رؤية لاستغلال أصول المؤسسة المعطلة خلال السنوات الماضية، خاصة أنها الأمل الأهم فى استمرار وبقاء المؤسسة فى ظل وجود فجوة كبيرة بين المصروفات والإيرادات .

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي، يتضمن المحافظة على أصول المؤسسة واستمرارها، ورفض أي قرارات عكس ذلك ومشاركة الزملاء فى كلِّ التطورات الخاصة فى هذا الملف.

وشدد علم الدين، على أن برنامجه الانتخابي يشمل إطلاق مسابقة التفوق الصحفى لمؤسسة روزاليوسف بشكل مختلف، وتوفير تعليم اللغات الأجنبية (كورسات) بأسعار مخفضة للصحفيين وأبنائهم ، توفير منفذ سلع غذائيَّة دائم بالمؤسسة وخصومات للسلع المعمرة، تنظيم يوم ترفيهي لأسرة روزاليوسف بحضور نجوم الفن، إنشاء صندوق (قرضك ملكك ) بالمؤسسة للصحفيين ودعمه ب٣٠ ألف جنيه بشكل مبدئي ، وفتح المشاركة والدعم فيه للجميع، تحت إشراف إدارة المؤسسة واستصدار الموافقات المطلوبة.

وأضاف قائلًا :"طريقي سيكون الصراحة والوضوح مع الزملاء ومناقشة جدول أعمال كل جمعية عمومية قبل انعقادها ثم إطلاعهم على ما جرى من نقاشات وما انتهت إليه، وسأجتهد لتنفيذ برنامجي الانتخابي، وأملك آليات التنفيذ، وفى النهاية الجمعية العمومية هي الحكم أما بالدعم والتأكيد على الاستمرار أو بتقديم من هو أفضل وأقدر على خدمتهم".