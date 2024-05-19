شكرا لقرائتكم خبر كيم يأمر بتعزيز القوة النووية لكوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جونج أون، أمر بتسريع الإنتاج لتعزيز قوة البلاد النووية بوتيرة أسرع، وذلك في اليوم ذاته الذي أشرف فيه على اختبار صاروخ باليستي تكتيكي بتكنولوجيا توجيه جديدة.

وأضافت الوكالة أن كيم أصدر أمر تسريع الإنتاج خلال زيارة لمصنع أسلحة، الجمعة، «للتعامل مع المواجهة العسكرية الطائشة للأعداء»، وتعزيز ردع الحرب النووية. وذكر كيم أن هذا النهج سيبعث الخوف في نفوس العدو من الوضع القتالي النووي لكوريا الشمالية.

وكان جيش كوريا الجنوبية قال، إن كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي. وأوردت الوكالة أن كيم عبر عن ارتياحه للتجربة الصاروخية الناجحة التي تضمنت نظاما مستقلا للملاحة.

وجاءت عمليات الإطلاق، بعد يوم من إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات مشتركة بمقاتلات شبح في محاكاة لقتال جوي.

وقالت كوريا الشمالية، أمس، إنها اختبرت صاروخا باليستيا تكتيكيا مزودا بنظام ملاحة جديد «مستقل»، في محاولة لتطوير قدرات الأسلحة الخاصة بها.

وقال التقرير «تم التحقق من دقة واعتمادية نظام الملاحة المستقل خلال تجربة الإطلاق». وأكد الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية عدة قصيرة المدى، من مدينة وونسان على الساحل الشرقي. ونقلت وكالة يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة قولها، إن الصواريخ حلقت لنحو 300 كلم، وسقطت في بحر الشرق.