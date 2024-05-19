شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي وأصيب آخرون فجر اليوم الأحد في سلسلة غارات وقصف مدفعي كثيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي طال مخيمات النصيرات والبريج وجباليا وبيت لاهيا ومدينتي رفح وغزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة على منزل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد الصحفي الفلسطيني عبد الله النجار بعد استهدافه من طائرات الاحتلال في جباليا البلد، واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة شاهين بمدينة غزة.

وشهدت مناطق عدة في جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة قصف مدفعي كثيف، مما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين، فيما أغارت طائرات الاحتلال على مخيم البريج وسط القطاع وعلى وسط وشرق وشمال مدينة رفح.