إقفال صناديق الاقتراع في نقابة الأطباء وبدء عملية الفرز

أقفلت عند الثانية بعد ظهر اليوم صناديق الاقتراع في نقابة الاطباء في بيروت - فرن الشباك، لاختيار أربعة أعضاء لمجلس النقابة من 18طبيبا ترشحوا للمنافسة، بعد أن أطلق نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش العملية الانتخابية صباح اليوم الأحد. وبدأت عملية فرز الاصوات على الفور.

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