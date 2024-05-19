وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: سنمضي قدما في قضيتنا المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، أننا "سنمضي قدما في قضيتنا المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والمجازر التي ترتكبها إسرائيل حقيقة ماثلة أمام العالم بأسره".
وشدد باندور، على أننا " نسعى إلى تفعيل لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الفصل العنصري للتحقيق في سلوك إسرائيل، ونريد تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على إسرائيل بشأن سلوكها ضد الفلسطينيين".
وكانت قد اتهمت جنوب أفريقيا، يوم الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد "الإبادة" التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في جنوب القطاع الفلسطيني.
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