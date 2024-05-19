وسائل إعلام إيرانية: لا خسائر في الأرواح في حادث الهبوط الاضطراري للرئيس الإيراني في أذربيجان الشرقية

اكدت وسائل إعلام إيرانية بانه لا يوجد خسائر في الأرواح في حادث الهبوط الاضطراري للرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في أذربيجان الشرقية.

وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي إن طائرة هليكوبتر ضمن موكب للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مكون من ثلاث طائرات تعرضت لحادث.

واشارت التلفزيون الإيراني الى ان بعض الأنباء تفيد أن الرئيس الإيراني ذهب إلى تبريز برًا.

واوضحت وكالة "تسنيم" بان وزيرا الطاقة والطرق السيد مهرابيان والسيد بازارباش، اللذان كانا موجودين في مروحيات أخرى، وصلا إلى وجهتهما بسلام.

ولفتت المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني، وان فرق الإنقاذ تبذل الجهود للبحث عن المروحية التي تقل الرئيس.

وبدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على هذه المروحية.

يذكر أن الرئيس الإيراني افتتح صباح اليوم برفقة نظيره الأربيجاني سدًا مائيا على الحدود بين البلدين وحسبما تفيد التقارير فإن هذا الحادث يأتي بعد انتهاء مراسم الافتتاح.