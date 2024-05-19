شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح فريق البحث والإنقاذ في تحديد مكان حادثة مروحية الرئيس الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت فرق البحث والإنقاذ في تحديد مكان حادثة مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن المروحية موجودة بالقرب من قرية أوزي في غابات أرسباران، بمقاطعة ورزقان، وهي إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران. مروحية الرئيس الإيراني كانت كشفت تقارير عن تعرض المروحية التي تقل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.

وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء، ذكرت أن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية، فيما تمكن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية من الاتصال بالمركز.

حادث طائرة الرئيس الإيراني وأضافت: وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.

وذكرت أن هذه القافلة تضم 3 مروحيات، مشيرة إلى أنه وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.

كما ذكرت أن إمام جمعة تبريز هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني، فيما تبذل فرق الإنقاذ الجهود للبحث عن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

