شكرا لقرائتكم خبر عن إرسال طائرات مسيرة لموقع حادث مروحية الرئيس الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني، إرسال طائرات مسيرة تابعة للهلال الأحمر إلى موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وفقًا لوكالة تسنيم للأنباء.



وقالت المنظمة: جرى إرسال طائرات إنقاذ مسيرة التابعة للهلال الأحمر إلى موقع الحادث.



وأضافت: بسبب الظروف الجوية غير الملائمة، لا تتوفر معلومات جديدة في الوقت الحالي وما زالت عمليات البحث مستمرة.



طائرة الرئيس الإيراني

وكان مكان حادث المروحية التي تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه، في محيط قرية "أوزي" الواقعة في غابات ارسباران وجرى إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.



وتعد المنطقة التي وقع فيها الحادث من المناطق التي يصعب الوصول إليها، مما وضع صعوبات أمام فرق الإنقاذ.