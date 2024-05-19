اعلن حزب الله في بيان، بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على عملية الإغتيال التي حصلت في مجدل عنجر، شنَّت المقاومة الإسلامية عند الساعة (19:30) من بعد ظهر يوم الأحد 19-5-2024 هجوماً بمسيرة إنقضاضية على مقر قيادة سرية إستطلاع من كتيبة 6551 تابعة للواء 551 مظليين إحتياط (قوة نخبة) في مستعمرة المطلة وحققت إصابات مؤكدة، وأوقعت عدداً من جنود العدو بين قتيلٍ وجريح.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: هجوم بمسيرة إنقضاضية على مقر قيادة سرية إستطلاع في مستعمرة المطلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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