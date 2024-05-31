"وضع له السم في الأكل".. حبس أب متهم بقتل طفله في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

قررت النيابة العامة بمحافظة الأقصر، حبس الأب المتهم بقتل نجله البالغ من العمر 8 سنوات، عن طريق وضع السم له في الطعام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مديرية أمن الأقصر، تلقت إخطارًا من مستشفى الكرنك الدولي، بمصرع الطفل "حسن.أ.م"، 8 أعوام، مقيم بمركز القرنة، فور وصوله المستشفى على خلفية إصابة بتسمم.

وكشفت التحريات الأمنية، وجود شبهة جنائية، وأن الأب الذي يدعى "أ.م.ب"، 42 عاما، قرر أن يحرق قلب مطلقته على ابنها فوضع مادة سامة صبغة شعر في وجبة الفول التي قدمها لطفله، حتى أصيب بمغص شديد، وبعد أن تأكد من سريان السم في جسده الصغير توجه به إلى المستشفى بحجة محاولة إنقاذه، لكنه فارق الحياة متأثرًا بحالته الصحية.