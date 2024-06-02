شكرا لقرائتكم خبر عن بالركل.. هجوم على سياسي ألماني أثناء حملته الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض سياسي ألماني لهجوم أثناء حملته الانتخابية، في هجوم هو الأحدث من نوعه.

ويأتي هذا ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل. الهجوم على السياسيين في ألمانيا وأوضحت الشرطة، أن رجلا لكم وركل النائب بالبرلمان الألماني رودريش كيسويتر في منصة لحملته الانتخابية في آلين شرق شتوتجارت.

وأصيب كيسويتر، بجروح طفيفة في الهجوم، وفر المشتبه به، المعروف للشرطة، بعد الهجوم.

وتواصل الشرطة التحقيقات، كما أن المشتبه به هو مرشح المجلس المحلي من حزب قريب من حركة "كيردنكر" اليمينية المتطرفة، والتي برزت خلال الجائحة. الانتخابات الأوروبية وقال كيسويتر لشفابيشه بوست، إنه تعرض لهجوم لفظي ثم جسدي. وأضاف: "لم أكن أعرف من هو الشخص. قلت له أن يتوقف، مزق سقف منصة الحملة".

وجاء الهجوم بعد أن حاول المشرع التقاط صورة للرجل، ووصلت الشرطة بعد ذلك بوقت قصير. وقال كيسويتر، إنه عرض عدم توجيه اتهامات إذا اعتذر الشخص المعني.

وتعيش ألمانيا سلسلة من الهجمات على السياسيين والعاملين في الحملات الانتخابية، من جميع الأحزاب في الفترة التي تسبق الانتخابات الأوروبية.

